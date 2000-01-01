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Шалагин Алексей Иванович

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Место рождения

с. Капаевка, Николаевский уезд, Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

1905

Дата смерти

27.07.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Капаевка, Николаевский уезд, Самарская губерния, Российская империя
Бракосочетание
1930

Жена: Антонина Михайловна

Смерть
27.07.1942
Причина смерти: На войне (ВМН)
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