Шалагин Алексей Иванович
Место рожденияс. Капаевка, Николаевский уезд, Самарская губерния, Российская империя
Дата рождения1905
Дата смерти27.07.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Капаевка, Николаевский уезд, Самарская губерния, Российская империя
Бракосочетание
1930
Жена: Антонина Михайловна
Смерть
27.07.1942
Причина смерти: На войне (ВМН)