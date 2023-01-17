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Киселёв Михаил Петрович

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Место рождения

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Киселёв Пётр

Мать: не указана

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
1906

Жена: Величко Агафия Ивановна

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Агафию выдали замуж в 14-15 лет за юношу из брыковской молоканской семьи Киселёвых Михаила, которому на тот момент было 16-17 лет. Поначалу девушка не была рада столь раннему замужеству с практически ... Показать все
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Величко Агафия Ивановна

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.12.1911

Дочь: Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Величко Агафия Ивановна

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Киселёв Александр Михайлович

Мать ребёнка: Величко Агафия Ивановна

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Между 1915 и 1917

Сын: Киселёв Алексанр Михайлович

Мать ребёнка: Величко Агафия Ивановна

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Медведева Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Величко Агафия Ивановна

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1918
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