Киселёв Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Киселёв Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
1906
Жена: Величко Агафия Ивановна
Агафию выдали замуж в 14-15 лет за юношу из брыковской молоканской семьи Киселёвых Михаила, которому на тот момент было 16-17 лет. Поначалу девушка не была рада столь раннему замужеству с практически ... Показать все
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Величко Агафия Ивановна
Рождение ребёнка
23.12.1911
Дочь: Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Величко Агафия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Киселёв Александр Михайлович
Мать ребёнка: Величко Агафия Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1915 и 1917
Сын: Киселёв Алексанр Михайлович
Мать ребёнка: Величко Агафия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Медведева Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Величко Агафия Ивановна
Смерть
1918