Агапов Арсентий Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгапов Арсентий Борисов

Агапов Арсентий Борисов

avatar

Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Агапов Борис Егоров

Мать: Агапова Анна Матвеева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
23.10.1900

Жена: Агапова Екатерина Максимова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
1900
билетный бомбардир-лоботарист 3 лёгкой батареи 2 стрелкового артиллерийского дивизиона
Рождение ребёнка
04.04.1904

Сын: Агапова Александра Арсентьева

Мать ребёнка: Агапова Екатерина Максимова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1906

Дочь: Мария Арсентьева

Мать ребёнка: Агапова Екатерина Максимова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1908

Дочь: Феодосия Арсентиева

Мать ребёнка: Агапова Екатерина Максимова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.12.1909

Дочь: Татьяна Арсентьева

Мать ребёнка: Агапова Екатерина Максимова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1912

Сын: Агапов Василий Арсентиев

Мать ребёнка: Агапова Екатерина Максимова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close