Агапов Арсентий Борисов
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Агапов Борис Егоров
Мать: Агапова Анна Матвеева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
23.10.1900
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
1900
билетный бомбардир-лоботарист 3 лёгкой батареи 2 стрелкового артиллерийского дивизиона
Рождение ребёнка
04.04.1904
Сын: Агапова Александра Арсентьева
Мать ребёнка: Агапова Екатерина Максимова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1906
Дочь: Мария Арсентьева
Мать ребёнка: Агапова Екатерина Максимова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1908
Дочь: Феодосия Арсентиева
Мать ребёнка: Агапова Екатерина Максимова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.12.1909
Дочь: Татьяна Арсентьева
Мать ребёнка: Агапова Екатерина Максимова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1912
Мать ребёнка: Агапова Екатерина Максимова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно