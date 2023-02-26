Матюхина (Агапова) Агрипина Борисова
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Агапов Борис Егоров
Мать: Агапова Анна Матвеева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
17.?.1903
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1908
Дочь: Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Матюхин Дмитрий Петров
Рождение ребёнка
26.10.1909
Отец ребёнка: Матюхин Дмитрий Петров
Рождение ребёнка
02.01.1912
Отец ребёнка: Матюхин Дмитрий Петров
Рождение ребёнка
15.04.1914
Сын: Матюхин Григорий Дмитриев
Отец ребёнка: Матюхин Дмитрий Петров
Рождение ребёнка
16.03.1916
Отец ребёнка: Матюхин Дмитрий Петров
Смерть
Неизвестно