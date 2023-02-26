Матюхина (Агапова) Агрипина Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюхина (Агапова) Агрипина Борисова

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Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Агапов Борис Егоров

Мать: Агапова Анна Матвеева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
17.?.1903

Муж: Матюхин Дмитрий Петров

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1908

Дочь: Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Матюхин Дмитрий Петров

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.10.1909

Сын: Матюхин Дмитрий Дмитриев

Отец ребёнка: Матюхин Дмитрий Петров

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.01.1912

Сын: Матюхин Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Матюхин Дмитрий Петров

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.04.1914

Сын: Матюхин Григорий Дмитриев

Отец ребёнка: Матюхин Дмитрий Петров

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.03.1916

Сын: Матюхин Алексей Дмитриев

Отец ребёнка: Матюхин Дмитрий Петров

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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