Агапов Егор (Георгий) Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапов Егор (Георгий) Борисов

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Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Агапов Борис Егоров

Мать: Агапова Анна Матвеева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
09.02.1911

Жена: Агапова Надежда Максимова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1912

Сын: Агапов Николай Георгиев

Мать ребёнка: Агапова Надежда Максимова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.12.1913

Сын: Агапов Николай мл.

Мать ребёнка: Агапова Надежда Максимова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1916

Сын: Агапов Илья Егоров

Мать ребёнка: Агапова Надежда Максимова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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