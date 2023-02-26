Агапов Егор (Георгий) Борисов
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Агапов Борис Егоров
Мать: Агапова Анна Матвеева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
09.02.1911
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1912
Мать ребёнка: Агапова Надежда Максимова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.12.1913
Сын: Агапов Николай мл.
Мать ребёнка: Агапова Надежда Максимова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1916
Сын: Агапов Илья Егоров
Мать ребёнка: Агапова Надежда Максимова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно