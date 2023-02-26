Агапов Борис Егоров
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Егор
Мать: не указана
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
10.?.1868
Жена: Агапова Анна Матвеева
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.04.1870
Сын: Агапов Яков Борисов
Мать ребёнка: Агапова Анна Матвеева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Агапова Анна Матвеева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1876
Мать ребёнка: Агапова Анна Матвеева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Матюхина Агрипина Борисова
Мать ребёнка: Агапова Анна Матвеева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1893
Сын: Агапов Егор (Георгий) Борисов
Мать ребёнка: Агапова Анна Матвеева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно