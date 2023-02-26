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Агапов Борис Егоров

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Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Егор

Мать: не указана

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
10.?.1868

Жена: Агапова Анна Матвеева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.04.1870

Сын: Агапов Яков Борисов

Мать ребёнка: Агапова Анна Матвеева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1875

Сын: Агапов Арсентий Борисов

Мать ребёнка: Агапова Анна Матвеева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1876

Сын: Агапов Гавриил Борисов

Мать ребёнка: Агапова Анна Матвеева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Матюхина Агрипина Борисова

Мать ребёнка: Агапова Анна Матвеева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1893

Сын: Агапов Егор (Георгий) Борисов

Мать ребёнка: Агапова Анна Матвеева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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