Агапов Гавриил Борисов
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876
Отец: Агапов Борис Егоров
Мать: Агапова Анна Матвеева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1896
Мать ребёнка: Агапова Хиония Алексеева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1901
Мать ребёнка: Агапова Хиония Алексеева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агапова Хиония Алексеева
Смерть
Неизвестно