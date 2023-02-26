Агапов Гавриил Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапов Гавриил Борисов

Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876

Отец: Агапов Борис Егоров

Мать: Агапова Анна Матвеева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1896

Сын: Агапов Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Агапова Хиония Алексеева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1901

Сын: Агапов Евдоким Гаврилов

Мать ребёнка: Агапова Хиония Алексеева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агапова Хиония Алексеева

Смерть
Неизвестно
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