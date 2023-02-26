Верхолашина ((Лапинкова) Агапова) Ксения Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верхолашина ((Лапинкова) Агапова) Ксения Борисова

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Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Агапов (лапинков) Борис Афанасьев

Мать: не указана

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
15.01.1900

Муж: Верхолашин Дмитрий Дмитриев

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1902

Сын: Верхолашин Лаврентий Дмитриев

Отец ребёнка: Верхолашин Дмитрий Дмитриев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.10.1912

Сын: Верхолашин Козьма Дмитриев

Отец ребёнка: Верхолашин Дмитрий Дмитриев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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