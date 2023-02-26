Верхолашина ((Лапинкова) Агапова) Ксения Борисова
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Агапов (лапинков) Борис Афанасьев
Мать: не указана
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
15.01.1900
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1902
Сын: Верхолашин Лаврентий Дмитриев
Отец ребёнка: Верхолашин Дмитрий Дмитриев
Рождение ребёнка
28.10.1912
Сын: Верхолашин Козьма Дмитриев
Отец ребёнка: Верхолашин Дмитрий Дмитриев
Смерть
Неизвестно