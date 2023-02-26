Агапова (Герасимова) Екатерина Максимова
Место рождения.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
23.10.1900
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.04.1904
Сын: Агапова Александра Арсентьева
Отец ребёнка: Агапов Арсентий Борисов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1906
Дочь: Мария Арсентьева
Отец ребёнка: Агапов Арсентий Борисов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1908
Дочь: Феодосия Арсентиева
Отец ребёнка: Агапов Арсентий Борисов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.12.1909
Дочь: Татьяна Арсентьева
Отец ребёнка: Агапов Арсентий Борисов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1912
Отец ребёнка: Агапов Арсентий Борисов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно