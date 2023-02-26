Агапова (Герасимова) Екатерина Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапова (Герасимова) Екатерина Максимова

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Место рождения

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
23.10.1900

Муж: Агапов Арсентий Борисов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.04.1904

Сын: Агапова Александра Арсентьева

Отец ребёнка: Агапов Арсентий Борисов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1906

Дочь: Мария Арсентьева

Отец ребёнка: Агапов Арсентий Борисов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1908

Дочь: Феодосия Арсентиева

Отец ребёнка: Агапов Арсентий Борисов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.12.1909

Дочь: Татьяна Арсентьева

Отец ребёнка: Агапов Арсентий Борисов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1912

Сын: Агапов Василий Арсентиев

Отец ребёнка: Агапов Арсентий Борисов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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