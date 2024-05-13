Завалюев Никифор Павлович 1754 — найти родственников по фамилии на Familio
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Завалюев Никифор Павлович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1754

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Завалюев Павел Петрович

Мать: Завалюева Ирина Никифоровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Завалюев Василий Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Завалюев Андрей Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1793

Жена: Завалюева Авдотья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Завалюев Василий Никифорович

Мать ребёнка: Завалюева Авдотья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Завалюев Данил Никифорович

Мать ребёнка: Завалюева Авдотья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1832
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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