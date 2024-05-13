Завалюев Никифор Павлович
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Сын: Завалюев Василий Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Завалюев Андрей Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
1793
Жена: Завалюева Авдотья
Рождение ребёнка
1794
Сын: Завалюев Василий Никифорович
Мать ребёнка: Завалюева Авдотья
Рождение ребёнка
1798
Сын: Завалюев Данил Никифорович
Мать ребёнка: Завалюева Авдотья
Смерть
1832