Завалюев Василий Никифорович
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Завалюев Никифор Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Завалюева Василиса
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Завалюева) Настасья Васильевна
Мать ребёнка: Завалюева Василиса
Военная служба
1803
Рождение ребёнка
1804
Сын: Завалюев Трифон Васильевич
Мать ребёнка: Завалюева Василиса
Смерть
Неизвестно