Завалюева Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Завалюева) Настасья Васильевна
Отец ребёнка: Завалюев Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Завалюев Трифон Васильевич
Отец ребёнка: Завалюев Василий Никифорович
Смерть
Неизвестно