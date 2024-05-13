Завалюев Василий Никифорович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Завалюев Никифор Павлович
Мать: Завалюева Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Завалюева Мавра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Завалюева Василиса
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Завалюева) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Завалюева Василиса
Рождение ребёнка
1833
Сын: Завалюев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Завалюева Мавра
Смерть
Неизвестно