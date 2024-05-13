Завалюев Василий Никифорович 1794 — найти родственников по фамилии на Familio
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Завалюев Василий Никифорович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Завалюев Никифор Павлович

Мать: Завалюева Авдотья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завалюева Мавра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завалюева Василиса

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Завалюева) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Завалюева Василиса

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Завалюев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Завалюева Мавра

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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