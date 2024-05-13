Завалюева Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1793
Рождение ребёнка
1794
Сын: Завалюев Василий Никифорович
Отец ребёнка: Завалюев Никифор Павлович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Завалюев Данил Никифорович
Отец ребёнка: Завалюев Никифор Павлович
Смерть
Неизвестно