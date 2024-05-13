Завалюева Авдотья 1756 — найти родственников по фамилии на Familio
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Завалюева Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1793

Муж: Завалюев Никифор Павлович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Завалюев Василий Никифорович

Отец ребёнка: Завалюев Никифор Павлович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Завалюев Данил Никифорович

Отец ребёнка: Завалюев Никифор Павлович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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