Завалюева Ирина Никифоровна 1715 — найти родственников по фамилии на Familio
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Завалюева Ирина Никифоровна

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1745

Муж: Завалюев Павел Петрович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Завалюев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Завалюев Павел Петрович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Завалюев Никифор Павлович

Отец ребёнка: Завалюев Павел Петрович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Завалюева) Алена Павловна

Отец ребёнка: Завалюев Павел Петрович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Завалюев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Завалюев Павел Петрович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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