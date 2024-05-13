Завалюева Ирина Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1745
Рождение ребёнка
1746
Сын: Завалюев Алексей Павлович
Отец ребёнка: Завалюев Павел Петрович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Завалюев Никифор Павлович
Отец ребёнка: Завалюев Павел Петрович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Завалюева) Алена Павловна
Отец ребёнка: Завалюев Павел Петрович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Завалюев Алексей Павлович
Отец ребёнка: Завалюев Павел Петрович
Смерть
Неизвестно