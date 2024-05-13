Завалюев Алексей Павлович
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Завалюева Графена
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Сын: Завалюев Нефед Алексеевич
Мать ребёнка: Завалюева Графена
Рождение ребёнка
1786
Сын: Завалюев Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Завалюева Графена
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Завалюева Графена
Рождение ребёнка
1793
Сын: Завалюев Фандей Алексеевич
Мать ребёнка: Завалюева Графена
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Завалюева) Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Завалюева Графена
Смерть
1819