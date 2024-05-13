Завалюев Алексей Павлович 1763 — найти родственников по фамилии на Familio
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Завалюев Алексей Павлович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1763

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Завалюев Павел Петрович

Мать: Завалюева Ирина Никифоровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завалюева Графена

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Завалюев Нефед Алексеевич

Мать ребёнка: Завалюева Графена

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Завалюев Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Завалюева Графена

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Завалюев Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Завалюева Графена

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Завалюев Фандей Алексеевич

Мать ребёнка: Завалюева Графена

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Завалюева) Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Завалюева Графена

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1819
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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