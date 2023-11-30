Завалюев Нефед Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Завалюев Алексей Павлович
Мать: Завалюева Графена
Рождение ребёнка
1809
Сын: Завалюев Григорий Нефедович
Мать ребёнка: Завалюева Ирина
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Завалюева Ирина
Упоминание
16.09.1811
Перепись населения | 6-я Ревизская сказка, 1811г.
Упоминание
14.03.1816
Перепись населения | 7-я Ревизская сказка, 1816г.
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Завалюева Ирина
Упоминание
26.04.1834
Перепись населения | 8-я Ревизская сказка, 1834г.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Завалюева Ирина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно