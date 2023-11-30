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Завалюев Нефед Алексеевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Завалюев Алексей Павлович

Мать: Завалюева Графена

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Завалюев Григорий Нефедович

Мать ребёнка: Завалюева Ирина

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Завалюев Артем Нефедович

Мать ребёнка: Завалюева Ирина

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
16.09.1811
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | 6-я Ревизская сказка, 1811г.
Упоминание
14.03.1816
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | 7-я Ревизская сказка, 1816г.
Рождение ребёнка
1821

Сын: Завалюев Иван Нефедович

Мать ребёнка: Завалюева Ирина

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
26.04.1834
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | 8-я Ревизская сказка, 1834г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завалюева Ирина

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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