Завалюева Ирина 1784 — найти родственников по фамилии на Familio
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Завалюева Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завалюев Нефед Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Завалюев Григорий Нефедович

Отец ребёнка: Завалюев Нефед Алексеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Завалюев Артем Нефедович

Отец ребёнка: Завалюев Нефед Алексеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Завалюев Иван Нефедович

Отец ребёнка: Завалюев Нефед Алексеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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