Завалюева Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809
Сын: Завалюев Григорий Нефедович
Отец ребёнка: Завалюев Нефед Алексеевич
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Завалюев Нефед Алексеевич
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Завалюев Нефед Алексеевич
Смерть
Неизвестно