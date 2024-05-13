Завалюев Иван Нефедович 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Завалюев Иван Нефедович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Завалюев Нефед Алексеевич

Мать: Завалюева Ирина

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завалюев Емельян Иванович

Мать ребёнка: Завалюева Екатерина Фомина

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1847

Жена: Завалюева Екатерина Фомина

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Завалюев Евдоким Иванович

Мать ребёнка: Завалюева Екатерина Фомина

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.10.1855

Сын: Завалюев Степан Иванович

Мать ребёнка: Завалюева Екатерина Фомина

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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