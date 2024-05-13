Завалюев Иван Нефедович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Завалюев Нефед Алексеевич
Мать: Завалюева Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завалюев Емельян Иванович
Мать ребёнка: Завалюева Екатерина Фомина
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1847
Рождение ребёнка
1848
Сын: Завалюев Евдоким Иванович
Мать ребёнка: Завалюева Екатерина Фомина
Рождение ребёнка
27.10.1855
Мать ребёнка: Завалюева Екатерина Фомина
Смерть
Неизвестно