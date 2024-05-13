Завалюева Екатерина Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завалюев Емельян Иванович
Отец ребёнка: Завалюев Иван Нефедович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1847
Рождение ребёнка
1848
Сын: Завалюев Евдоким Иванович
Отец ребёнка: Завалюев Иван Нефедович
Рождение ребёнка
27.10.1855
Отец ребёнка: Завалюев Иван Нефедович
Смерть
Неизвестно