Завалюев Григорий Нефедович 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Завалюев Григорий Нефедович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Завалюев Нефед Алексеевич

Мать: Завалюева Ирина

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завалюев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Завалюева Аксинья

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завалюева Аксинья

Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Завалюева) Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Завалюева Аксинья

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1849

Жена: Завалюева Василиса Федоровна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Завалюев Федосей Григорьевич

Мать ребёнка: Завалюева Василиса Федоровна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.10.1853

Сын: Завалюев Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Завалюева Василиса Федоровна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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