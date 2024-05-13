Завалюев Григорий Нефедович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Завалюев Нефед Алексеевич
Мать: Завалюева Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завалюев Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Завалюева Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Завалюева Аксинья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Завалюева) Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Завалюева Аксинья
Бракосочетание
1849
Рождение ребёнка
1850
Сын: Завалюев Федосей Григорьевич
Мать ребёнка: Завалюева Василиса Федоровна
Рождение ребёнка
17.10.1853
Сын: Завалюев Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Завалюева Василиса Федоровна
Смерть
Неизвестно