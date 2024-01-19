Завалюева Графена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Завалюев Нефед Алексеевич
Отец ребёнка: Завалюев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Завалюев Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Завалюев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Завалюев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Завалюев Фандей Алексеевич
Отец ребёнка: Завалюев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Завалюев Алексей Павлович
Упоминание
14.03.1816
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно