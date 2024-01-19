Завалюева Графена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завалюева Графена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Завалюев Нефед Алексеевич

Отец ребёнка: Завалюев Алексей Павлович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Завалюев Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Завалюев Алексей Павлович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Завалюев Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Завалюев Алексей Павлович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Завалюев Фандей Алексеевич

Отец ребёнка: Завалюев Алексей Павлович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Завалюев Алексей Павлович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
14.03.1816
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завалюев Алексей Павлович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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