Завалюев Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1745
Рождение ребёнка
1746
Сын: Завалюев Алексей Павлович
Мать ребёнка: Завалюева Ирина Никифоровна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Завалюев Никифор Павлович
Мать ребёнка: Завалюева Ирина Никифоровна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Завалюева) Алена Павловна
Мать ребёнка: Завалюева Ирина Никифоровна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Завалюев Алексей Павлович
Мать ребёнка: Завалюева Ирина Никифоровна
Смерть
Неизвестно