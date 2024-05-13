Завалюев Павел Петрович 1727 — найти родственников по фамилии на Familio
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Завалюев Павел Петрович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Завалюев Петр Никитович

Мать: Завалюева Марина Борисовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1745

Жена: Завалюева Ирина Никифоровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Завалюев Алексей Павлович

Мать ребёнка: Завалюева Ирина Никифоровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Завалюев Никифор Павлович

Мать ребёнка: Завалюева Ирина Никифоровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Завалюева) Алена Павловна

Мать ребёнка: Завалюева Ирина Никифоровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Завалюев Алексей Павлович

Мать ребёнка: Завалюева Ирина Никифоровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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