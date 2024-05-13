Завалюев Алексей Павлович 1746 — найти родственников по фамилии на Familio
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Завалюев Алексей Павлович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1746

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Завалюев Павел Петрович

Мать: Завалюева Ирина Никифоровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завалюева Марфа Дорофеева

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Завалюев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Завалюева Марфа Дорофеева

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Завалюев Трофим Алексеевич

Мать ребёнка: Завалюева Марфа Дорофеева

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Завалюев Давыд Алексеевич

Мать ребёнка: Завалюева Марфа Дорофеева

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1805
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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