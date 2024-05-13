Завалюев Алексей Павлович
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Завалюева Марфа Дорофеева
Рождение ребёнка
1782
Сын: Завалюев Трофим Алексеевич
Мать ребёнка: Завалюева Марфа Дорофеева
Рождение ребёнка
1789
Сын: Завалюев Давыд Алексеевич
Мать ребёнка: Завалюева Марфа Дорофеева
Смерть
1805