Завалюев Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1797
Жена: Завалюева Авдотья
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Завалюева) Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Завалюева Авдотья
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Завалюева) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Завалюева Авдотья
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Завалюева Авдотья
Смерть
Неизвестно