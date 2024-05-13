Завалюев Иван Алексеевич 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
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Завалюев Иван Алексеевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Завалюев Алексей Павлович

Мать: Завалюева Марфа Дорофеева

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1797

Жена: Завалюева Авдотья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Завалюева) Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Завалюева Авдотья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Завалюева) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Завалюева Авдотья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Завалюев Иван Иванович

Мать ребёнка: Завалюева Авдотья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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