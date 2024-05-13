Завалюева Марфа Дорофеева
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Завалюев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Завалюев Трофим Алексеевич
Отец ребёнка: Завалюев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Завалюев Давыд Алексеевич
Отец ребёнка: Завалюев Алексей Павлович
Смерть
Неизвестно