Завалюева Марфа Дорофеева 1743 — найти родственников по фамилии на Familio
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Завалюева Марфа Дорофеева

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завалюев Алексей Павлович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Завалюев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Завалюев Алексей Павлович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Завалюев Трофим Алексеевич

Отец ребёнка: Завалюев Алексей Павлович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Завалюев Давыд Алексеевич

Отец ребёнка: Завалюев Алексей Павлович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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