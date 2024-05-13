Завалюев Андрей Никифорович 1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Завалюев Андрей Никифорович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Завалюев Никифор Павлович

Мать: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завалюева Степанида

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Завалюева) Устинья Андреевна

Мать ребёнка: Завалюева Степанида

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Завалюев Абрам Андреевич

Мать ребёнка: Завалюева Степанида

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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