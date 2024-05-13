Завалюев Андрей Никифорович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Завалюев Никифор Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Завалюева Степанида
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Завалюева) Устинья Андреевна
Мать ребёнка: Завалюева Степанида
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Завалюева Степанида
Смерть
Неизвестно