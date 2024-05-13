Завалюева Степанида 1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Завалюева Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завалюев Андрей Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Завалюева) Устинья Андреевна

Отец ребёнка: Завалюев Андрей Никифорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Завалюев Абрам Андреевич

Отец ребёнка: Завалюев Андрей Никифорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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