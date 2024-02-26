Костин Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиМежду 1923 и 1925
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Костин Алексей Ефимович
Бракосочетание
29.10.1901
Жена: Костина Фекла Алексеевна
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
20.07.1902
Дочь: Говорова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Костина Фекла Алексеевна
с.Солодники
Рождение ребёнка
19.12.1904
Мать ребёнка: Костина Фекла Алексеевна
с.Солодники
Рождение ребёнка
24.12.1906
Дочь: Домна Ивановна
Мать ребёнка: Костина Фекла Алексеевна
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
18.01.1909
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Костина Фекла Алексеевна
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
17.02.1911
Мать ребёнка: Костина Фекла Алексеевна
Солодники, Россия
Рождение ребёнка
14.06.1913
Дочь: Чеснокова Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: Костина Фекла Алексеевна
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
13.09.1915
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Костина Фекла Алексеевна
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
07.11.1918
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Костина Фекла Алексеевна
с. Солодники
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Костина Фекла Алексеевна
Смерть
Между 1923 и 1925
Солодники, Астраханская область, Россия