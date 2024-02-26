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Костин Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Между 1923 и 1925

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Костин Алексей Ефимович

Мать: Костина Дарья Мартьяновна

Бракосочетание
29.10.1901

Жена: Костина Фекла Алексеевна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
20.07.1902

Дочь: Говорова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Костина Фекла Алексеевна

с.Солодники
Рождение ребёнка
19.12.1904

Сын: Костин Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Костина Фекла Алексеевна

с.Солодники
Рождение ребёнка
24.12.1906

Дочь: Домна Ивановна

Мать ребёнка: Костина Фекла Алексеевна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
18.01.1909

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Костина Фекла Алексеевна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
17.02.1911

Сын: Костин Василий Иванович

Мать ребёнка: Костина Фекла Алексеевна

Солодники, Россия
Рождение ребёнка
14.06.1913

Дочь: Чеснокова Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: Костина Фекла Алексеевна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
13.09.1915

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Костина Фекла Алексеевна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
07.11.1918

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Костина Фекла Алексеевна

с. Солодники
Рождение ребёнка
1922

Сын: Костин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Костина Фекла Алексеевна

Смерть
Между 1923 и 1925
Солодники, Астраханская область, Россия
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