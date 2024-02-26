Костина (Конева) Фекла Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина (Конева) Фекла Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Конев Алексей Емельянович

Мать: Конева Прасковья Корнеевна

Бракосочетание
29.10.1901

Муж: Костин Иван Алексеевич

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
20.07.1902

Дочь: Говорова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Костин Иван Алексеевич

с.Солодники
Рождение ребёнка
19.12.1904

Сын: Костин Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Костин Иван Алексеевич

с.Солодники
Рождение ребёнка
24.12.1906

Дочь: Домна Ивановна

Отец ребёнка: Костин Иван Алексеевич

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
18.01.1909

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Костин Иван Алексеевич

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
17.02.1911

Сын: Костин Василий Иванович

Отец ребёнка: Костин Иван Алексеевич

Солодники, Россия
Рождение ребёнка
14.06.1913

Дочь: Чеснокова Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Костин Иван Алексеевич

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
13.09.1915

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Костин Иван Алексеевич

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
07.11.1918

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Костин Иван Алексеевич

с. Солодники
Рождение ребёнка
1922

Сын: Костин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Костин Иван Алексеевич

Смерть
1974
с. Солодники
Похороны
Неизвестно
Солодники, Россия
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