Костина (Конева) Фекла Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1974
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
29.10.1901
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
20.07.1902
Дочь: Говорова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Костин Иван Алексеевич
с.Солодники
Рождение ребёнка
19.12.1904
Отец ребёнка: Костин Иван Алексеевич
с.Солодники
Рождение ребёнка
24.12.1906
Дочь: Домна Ивановна
Отец ребёнка: Костин Иван Алексеевич
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
18.01.1909
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Костин Иван Алексеевич
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
17.02.1911
Отец ребёнка: Костин Иван Алексеевич
Солодники, Россия
Рождение ребёнка
14.06.1913
Дочь: Чеснокова Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Костин Иван Алексеевич
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
13.09.1915
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Костин Иван Алексеевич
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
07.11.1918
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Костин Иван Алексеевич
с. Солодники
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Костин Иван Алексеевич
Смерть
1974
с. Солодники
Похороны
Неизвестно
Солодники, Россия