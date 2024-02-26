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Костин Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Костин Иван Алексеевич

Мать: Костина Фекла Алексеевна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Ивакина Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Костина Людмила Ивановна

г. Волжский
Бракосочетание
1946

Жена: Костина Людмила Ивановна

Смерть
1975
г. Волжский
Похороны
Неизвестно
г. Волжский
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