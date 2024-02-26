Костин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Костин Иван Алексеевич
Мать: Костина Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Ивакина Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Костина Людмила Ивановна
г. Волжский
Бракосочетание
1946
Жена: Костина Людмила Ивановна
Смерть
1975
г. Волжский
Похороны
Неизвестно
г. Волжский