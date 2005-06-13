Говорова (Костина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Говорова (Костина) Мария Ивановна

Место рождения

с.Солодники

Дата рождения

20.07.1902

Дата смерти

13.06.2005

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1902

Отец: Костин Иван Алексеевич

Мать: Костина Фекла Алексеевна

с.Солодники
Рождение ребёнка
28.10.1924

Сын: Говоров Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Говоров Афанасий Иванович

с.Солодники
Рождение ребёнка
02.09.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Говоров Афанасий Иванович

Россия, Солодники
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Афанасьевна

Отец ребёнка: Говоров Афанасий Иванович

с. Солодники
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Говоров Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Говоров Афанасий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Говоров Афанасий Иванович

с. Солодники?
Смерть
13.06.2005
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