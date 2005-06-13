Говорова (Костина) Мария Ивановна
Место рожденияс.Солодники
Дата рождения20.07.1902
Дата смерти13.06.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1902
Отец: Костин Иван Алексеевич
Мать: Костина Фекла Алексеевна
с.Солодники
Рождение ребёнка
28.10.1924
Сын: Говоров Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Говоров Афанасий Иванович
с.Солодники
Рождение ребёнка
02.09.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Говоров Афанасий Иванович
Россия, Солодники
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Афанасьевна
Отец ребёнка: Говоров Афанасий Иванович
с. Солодники
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Говоров Афанасий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
с. Солодники?
Смерть
13.06.2005