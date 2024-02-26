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Говоров Афанасий Иванович

Место рождения

с. Солодники

Дата рождения

1904

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Говоров Иван Тихонович

Мать: Говорова Фекла Афанасьевна

с. Солодники
Рождение ребёнка
28.10.1924

Сын: Говоров Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Говорова Мария Ивановна

с.Солодники
Рождение ребёнка
02.09.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Говорова Мария Ивановна

Россия, Солодники
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Афанасьевна

Мать ребёнка: Говорова Мария Ивановна

с. Солодники
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Говоров Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Говорова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Говорова Мария Ивановна

с. Солодники?
Смерть
1939
Астраханская обл.
Похороны
Неизвестно
Астраханская обл.
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