Говоров Афанасий Иванович
Место рожденияс. Солодники
Дата рождения1904
Дата смерти1939
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Говоров Иван Тихонович
с. Солодники
Рождение ребёнка
28.10.1924
Сын: Говоров Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Говорова Мария Ивановна
с.Солодники
Рождение ребёнка
02.09.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Говорова Мария Ивановна
Россия, Солодники
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Афанасьевна
Мать ребёнка: Говорова Мария Ивановна
с. Солодники
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Говорова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Говорова Мария Ивановна
с. Солодники?
Смерть
1939
Астраханская обл.
Похороны
Неизвестно
Астраханская обл.