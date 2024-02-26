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Говоров Иван Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Говоров Тихон Иванович

Мать: Говорова Авдотья Павловна

Рождение ребёнка
16.02.1892

Сын: Говоров Василий Иванович

Мать ребёнка: Говорова Фекла Афанасьевна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
13.10.1893

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Говорова Фекла Афанасьевна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
08.11.1896

Сын: Говоров Михаил Иванович

Мать ребёнка: Говорова Фекла Афанасьевна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
09.08.1898

Сын: Говоров Матвей Иванович

Мать ребёнка: Говорова Фекла Афанасьевна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
1904

Сын: Говоров Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Говорова Фекла Афанасьевна

с. Солодники
Рождение ребёнка
29.06.1906

Сын: Говоров Петр Иванович

Мать ребёнка: Говорова Фекла Афанасьевна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
05.06.1910

Сын: Говоров Федор Иванович

Мать ребёнка: Говорова Фекла Афанасьевна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селиверстова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Говорова Фекла Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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