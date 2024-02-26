Говоров Иван Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Говоров Тихон Иванович
Рождение ребёнка
16.02.1892
Мать ребёнка: Говорова Фекла Афанасьевна
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
13.10.1893
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Говорова Фекла Афанасьевна
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
08.11.1896
Мать ребёнка: Говорова Фекла Афанасьевна
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
09.08.1898
Мать ребёнка: Говорова Фекла Афанасьевна
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
1904
Сын: Говоров Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Говорова Фекла Афанасьевна
с. Солодники
Рождение ребёнка
29.06.1906
Мать ребёнка: Говорова Фекла Афанасьевна
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
05.06.1910
Мать ребёнка: Говорова Фекла Афанасьевна
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селиверстова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Говорова Фекла Афанасьевна
Смерть
Неизвестно