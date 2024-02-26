Говоров Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Говоров Петр Иванович

Место рождения

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.

Дата рождения

29.06.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1906

Отец: Говоров Иван Тихонович

Мать: Говорова Фекла Афанасьевна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Говоров Юрий Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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