Говоров Петр Иванович
Место рожденияс.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Дата рождения29.06.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1906
Отец: Говоров Иван Тихонович
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно