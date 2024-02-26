Говорова Фекла Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.02.1892
Отец ребёнка: Говоров Иван Тихонович
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
13.10.1893
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Говоров Иван Тихонович
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
08.11.1896
Отец ребёнка: Говоров Иван Тихонович
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
09.08.1898
Отец ребёнка: Говоров Иван Тихонович
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
1904
Сын: Говоров Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Говоров Иван Тихонович
с. Солодники
Рождение ребёнка
29.06.1906
Отец ребёнка: Говоров Иван Тихонович
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
05.06.1910
Отец ребёнка: Говоров Иван Тихонович
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селиверстова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Говоров Иван Тихонович
Смерть
Неизвестно