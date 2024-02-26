Чеснокова (Костина) Агрипина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснокова (Костина) Агрипина Ивановна

Место рождения

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.

Дата рождения

14.06.1913

Дата смерти

12.04.1936

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1913

Отец: Костин Иван Алексеевич

Мать: Костина Фекла Алексеевна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чесноков Иван Иванович

Смерть
12.04.1936
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
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