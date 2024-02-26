Чеснокова (Костина) Агрипина Ивановна
Место рожденияс.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Дата рождения14.06.1913
Дата смерти12.04.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1913
Отец: Костин Иван Алексеевич
Мать: Костина Фекла Алексеевна
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.1936
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.