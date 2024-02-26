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Конев Алексей Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Конев Емельян Никитич

Мать: Конева Ирина Никитична

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Костина Фекла Алексеевна

Мать ребёнка: Конева Прасковья Корнеевна

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Конев Антон Алексеевич

Мать ребёнка: Конева Прасковья Корнеевна

Рождение ребёнка
23.02.1898

Сын: Конев Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Конева Прасковья Корнеевна

с. Солодники
Рождение ребёнка
03.06.1900

Сын: Конев Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Конева Прасковья Корнеевна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
20.08.1902

Сын: Конев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Конева Прасковья Корнеевна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
21.08.1903

Дочь: Герасимова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Конева Прасковья Корнеевна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Смерть
1919
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