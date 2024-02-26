Конев Алексей Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Конев Емельян Никитич
Мать: Конева Ирина Никитична
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Костина Фекла Алексеевна
Мать ребёнка: Конева Прасковья Корнеевна
Рождение ребёнка
Около 1895
Мать ребёнка: Конева Прасковья Корнеевна
Рождение ребёнка
23.02.1898
Сын: Конев Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Конева Прасковья Корнеевна
с. Солодники
Рождение ребёнка
03.06.1900
Мать ребёнка: Конева Прасковья Корнеевна
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
20.08.1902
Мать ребёнка: Конева Прасковья Корнеевна
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
21.08.1903
Дочь: Герасимова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Конева Прасковья Корнеевна
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Смерть
1919