Герасимова (Конева) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Конева) Наталья Алексеевна

Место рождения

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.

Дата рождения

21.08.1903

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1903

Отец: Конев Алексей Емельянович

Мать: Конева Прасковья Корнеевна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
18.02.1921

Сын: Герасимов Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Герасимов Тимофей Васильевич

с. Солодники
Рождение ребёнка
1925

Сын: Герасимов Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Герасимов Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Герасимов Тимофей Васильевич

Смерть
1935
с. Солодники
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