Герасимова (Конева) Наталья Алексеевна
Место рожденияс.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Дата рождения21.08.1903
Дата смерти1935
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1903
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
18.02.1921
Сын: Герасимов Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Герасимов Тимофей Васильевич
с. Солодники
Рождение ребёнка
1925
Сын: Герасимов Петр Тимофеевич
Отец ребёнка: Герасимов Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Герасимов Тимофей Васильевич
Смерть
1935
с. Солодники