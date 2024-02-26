Герасимов Петр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Петр Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Герасимов Тимофей Васильевич

Мать: Герасимова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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