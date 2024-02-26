Герасимов Тимофей Васильевич
Место рожденияс. Солодники
Дата рождения1903
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.02.1921
Сын: Герасимов Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Герасимова Наталья Алексеевна
с. Солодники
Рождение ребёнка
1925
Сын: Герасимов Петр Тимофеевич
Мать ребёнка: Герасимова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Герасимова Наталья Алексеевна
Смерть
1980
с. Солодники