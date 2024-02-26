Герасимов Тимофей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимов Тимофей Васильевич

Герасимов Тимофей Васильевич

Место рождения

с. Солодники

Дата рождения

1903

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Солодники
Рождение ребёнка
18.02.1921

Сын: Герасимов Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Герасимова Наталья Алексеевна

с. Солодники
Рождение ребёнка
1925

Сын: Герасимов Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Герасимова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Герасимова Наталья Алексеевна

Смерть
1980
с. Солодники
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