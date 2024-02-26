Костина (Писцова) Дарья Мартьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смерти22.12.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Писцов Мартьян Акимович
Мать: Писцова Ульяна Матвеевна
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Костин Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Кашлева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Костин Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
22.10.1893
Сын: Костин Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Костин Алексей Ефимович
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
16.02.1895
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Костин Алексей Ефимович
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Смерть
22.12.1911
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.