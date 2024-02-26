Костина (Писцова) Дарья Мартьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина (Писцова) Дарья Мартьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

22.12.1911

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Писцов Мартьян Акимович

Мать: Писцова Ульяна Матвеевна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Костин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Костин Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Кашлева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Костин Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
22.10.1893

Сын: Костин Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Костин Алексей Ефимович

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
16.02.1895

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Костин Алексей Ефимович

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Смерть
22.12.1911
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
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