Кашлева (Костина) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Костин Алексей Ефимович
Бракосочетание
30.10.1902
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
1904
Сын: Кашлев Петр Акимович
Отец ребёнка: Кашлев Аким Макарович
Рождение ребёнка
09.01.1906
Дочь: Воронина Татьяна Акимовна
Отец ребёнка: Кашлев Аким Макарович
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
31.03.1911
Сын: Кашлев Иван Акимович
Отец ребёнка: Кашлев Аким Макарович
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
15.10.1913
Сын: Кашлев Иван Акимович
Отец ребёнка: Кашлев Аким Макарович
Рождение ребёнка
02.01.1921
Дочь: Терлянская Анастасия Акимовна
Отец ребёнка: Кашлев Аким Макарович
Смерть
1975
Похороны
Неизвестно
Кладбище с. Каршевитое, Каршевитое, Волгоградская область, Россия