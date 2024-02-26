Кашлева (Костина) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашлева (Костина) Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Костин Алексей Ефимович

Мать: Костина Дарья Мартьяновна

Бракосочетание
30.10.1902

Муж: Кашлев Аким Макарович

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
1904

Сын: Кашлев Петр Акимович

Отец ребёнка: Кашлев Аким Макарович

Рождение ребёнка
09.01.1906

Дочь: Воронина Татьяна Акимовна

Отец ребёнка: Кашлев Аким Макарович

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
31.03.1911

Сын: Кашлев Иван Акимович

Отец ребёнка: Кашлев Аким Макарович

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
15.10.1913

Сын: Кашлев Иван Акимович

Отец ребёнка: Кашлев Аким Макарович

Рождение ребёнка
02.01.1921

Дочь: Терлянская Анастасия Акимовна

Отец ребёнка: Кашлев Аким Макарович

Смерть
1975
Похороны
Неизвестно
Кладбище с. Каршевитое, Каршевитое, Волгоградская область, Россия
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