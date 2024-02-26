Кашлев Иван Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1913
Дата смерти02.08.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1913
Отец: Кашлев Аким Макарович
Мать: Кашлева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
07.10.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кашлева Мария Никифоровна
Чукотка
Рождение ребёнка
08.06.1944
Дочь: Левина Нина Ивановна
Мать ребёнка: Кашлева Мария Никифоровна
Чукотка
Рождение ребёнка
01.02.1948
Чукотка
Рождение ребёнка
08.08.1949
Чукотка
Рождение ребёнка
08.09.1951
Чукотка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кашлева Матрена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.08.1985