Кашлев Иван Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашлев Иван Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1913

Дата смерти

02.08.1985

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

Дети

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1944 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1913

Отец: Кашлев Аким Макарович

Мать: Кашлева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
07.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кашлева Мария Никифоровна

Чукотка
Рождение ребёнка
08.06.1944

Дочь: Левина Нина Ивановна

Мать ребёнка: Кашлева Мария Никифоровна

Чукотка
Рождение ребёнка
01.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кашлева Матрена Ивановна

Чукотка
Рождение ребёнка
08.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кашлева Матрена Ивановна

Чукотка
Рождение ребёнка
08.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кашлева Матрена Ивановна

Чукотка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кашлева Матрена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кашлева Мария Никифоровна

Смерть
02.08.1985
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