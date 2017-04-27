Левина (Кашлева) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевина (Кашлева) Нина Ивановна

Левина (Кашлева) Нина Ивановна

Место рождения

Чукотка

Дата рождения

08.06.1944

Дата смерти

27.04.2017

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

Дети

Около 1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1944

Отец: Кашлев Иван Акимович

Мать: Кашлева Мария Никифоровна

Чукотка
Рождение ребёнка
Около 14.01.1962

Сын: Левин Валерий Геннадьевич

Отец ребёнка: Левин Геннадий Иванович

г. Волгоград
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левин Геннадий Иванович

Смерть
27.04.2017
г. Волгоград
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close