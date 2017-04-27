Левина (Кашлева) Нина Ивановна
Место рожденияЧукотка
Дата рождения08.06.1944
Дата смерти27.04.2017
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1944
Отец: Кашлев Иван Акимович
Чукотка
Рождение ребёнка
Около 14.01.1962
Сын: Левин Валерий Геннадьевич
Отец ребёнка: Левин Геннадий Иванович
г. Волгоград
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Левин Геннадий Иванович
Смерть
27.04.2017
г. Волгоград