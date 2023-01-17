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Нечаев Саватий Федорович

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Место рождения

д. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда

Дата рождения

13.09.1898

Дата смерти

24.12.1974

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1898

Отец: Нечаев Федор (Сидоров)

Мать: Нечаева Мария Викулова

д. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда
Крещение
20.09.1898
Стряпунята, Краснокамский, Пермский край
Godparents:Нечаев Николай Дмитриев
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Девяткова Евдокия Савватиевна

Мать ребёнка: Афимия Давыдовна

Рождение ребёнка
07.11.1928

Сын: Нечаев Иван Саватеевич

Мать ребёнка: Афимия Давыдовна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
03.01.1930

Сын: Нечаев Михаил Саватеевич

Мать ребёнка: Афимия Давыдовна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
23.06.1933

Сын: Нечаев Борис Саватиевич

Мать ребёнка: Афимия Давыдовна

Россия
Рождение ребёнка
06.11.1938

Сын: Нечаев Владимир Саватеевич

Мать ребёнка: Афимия Давыдовна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
15.07.1958

Жена: Афимия Давыдовна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Саватиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нечаев Александр

Мать ребёнка: Афимия Давыдовна

Смерть
24.12.1974
Пермь, Пермский, Пермский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
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