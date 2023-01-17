Нечаев Саватий Федорович
Место рожденияд. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда
Дата рождения13.09.1898
Дата смерти24.12.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.09.1898
Отец: Нечаев Федор (Сидоров)
Мать: Нечаева Мария Викулова
д. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда
Крещение
20.09.1898
Стряпунята, Краснокамский, Пермский край
Godparents:Нечаев Николай Дмитриев
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Девяткова Евдокия Савватиевна
Мать ребёнка: Афимия Давыдовна
Рождение ребёнка
07.11.1928
Мать ребёнка: Афимия Давыдовна
Рождение ребёнка
03.01.1930
Мать ребёнка: Афимия Давыдовна
Рождение ребёнка
23.06.1933
Мать ребёнка: Афимия Давыдовна
Россия
Рождение ребёнка
06.11.1938
Сын: Нечаев Владимир Саватеевич
Мать ребёнка: Афимия Давыдовна
Бракосочетание
15.07.1958
Жена: Афимия Давыдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Саватиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нечаев Александр
Мать ребёнка: Афимия Давыдовна
Смерть
24.12.1974
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно