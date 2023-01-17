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Нечаев Федор (Сидоров)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Нечаев Исидор (Сидор) Никитич

Мать: Нечаеа Меланья Артемьева

Бракосочетание
14.07.1896

Жена: Нечаева Мария Викулова

Стряпунята, Краснокамский, Пермский край
Рождение ребёнка
13.09.1898

Сын: Нечаев Саватий Федорович

Мать ребёнка: Нечаева Мария Викулова

д. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда
Рождение ребёнка
Около ?.12.1908

Сын: Нечаев Михаил Федоров

Мать ребёнка: Нечаева Мария Викулова

Рождение ребёнка
1908

Сын: Нечаев Николай Федоров

Мать ребёнка: Нечаева Мария Викулова

Трубино, Верхотурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1913

Сын: Нечаев Дмитрий Федоров

Мать ребёнка: Нечаева Мария Викулова

д. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
Отставной рядовой
Смерть
Неизвестно
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