Нечаев Федор (Сидоров)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Бракосочетание
14.07.1896
Жена: Нечаева Мария Викулова
Стряпунята, Краснокамский, Пермский край
Рождение ребёнка
13.09.1898
Мать ребёнка: Нечаева Мария Викулова
д. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда
Рождение ребёнка
Около ?.12.1908
Мать ребёнка: Нечаева Мария Викулова
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Нечаева Мария Викулова
Трубино, Верхотурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1913
Мать ребёнка: Нечаева Мария Викулова
д. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
Отставной рядовой
Смерть
Неизвестно