Нечаев Борис Саватиевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения23.06.1933
Дата смерти15.09.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1933
Отец: Нечаев Саватий Федорович
Мать: Афимия Давыдовна
Россия
Бракосочетание
05.02.1960
Жена: Нечаева Ульяна Ильинична
Рождение ребёнка
16.08.1965
Дочь: Коробейникова Наталья Борисовна
Мать ребёнка: Нечаева Ульяна Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухова Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Нечаева Ульяна Ильинична
Смерть
15.09.2000