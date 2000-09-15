Нечаев Борис Саватиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаев Борис Саватиевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

23.06.1933

Дата смерти

15.09.2000

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1933

Отец: Нечаев Саватий Федорович

Мать: Афимия Давыдовна

Россия
Бракосочетание
05.02.1960

Жена: Нечаева Ульяна Ильинична

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
16.08.1965

Дочь: Коробейникова Наталья Борисовна

Мать ребёнка: Нечаева Ульяна Ильинична

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухова Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Нечаева Ульяна Ильинична

Смерть
15.09.2000
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