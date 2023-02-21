(Артемова) Афимия Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Артемова) Афимия Давыдовна

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Место рождения

Нытвенский р-н

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

27.11.1969

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Артемов Давыд

Мать: Артемова Марина

Нытвенский р-н
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Девяткова Евдокия Савватиевна

Отец ребёнка: Нечаев Саватий Федорович

Рождение ребёнка
07.11.1928

Сын: Нечаев Иван Саватеевич

Отец ребёнка: Нечаев Саватий Федорович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
03.01.1930

Сын: Нечаев Михаил Саватеевич

Отец ребёнка: Нечаев Саватий Федорович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
23.06.1933

Сын: Нечаев Борис Саватиевич

Отец ребёнка: Нечаев Саватий Федорович

Россия
Рождение ребёнка
06.11.1938

Сын: Нечаев Владимир Саватеевич

Отец ребёнка: Нечаев Саватий Федорович

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
15.07.1958

Муж: Нечаев Саватий Федорович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нечаев Александр

Отец ребёнка: Нечаев Саватий Федорович

Смерть
27.11.1969
Пермь, Пермский, Пермский край
Причина смерти: Болезнь
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