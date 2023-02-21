(Артемова) Афимия Давыдовна
Место рожденияНытвенский р-н
Дата рожденияОколо 1897
Дата смерти27.11.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: Артемов Давыд
Мать: Артемова Марина
Нытвенский р-н
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Девяткова Евдокия Савватиевна
Отец ребёнка: Нечаев Саватий Федорович
Рождение ребёнка
07.11.1928
Отец ребёнка: Нечаев Саватий Федорович
Рождение ребёнка
03.01.1930
Отец ребёнка: Нечаев Саватий Федорович
Рождение ребёнка
23.06.1933
Отец ребёнка: Нечаев Саватий Федорович
Россия
Рождение ребёнка
06.11.1938
Сын: Нечаев Владимир Саватеевич
Отец ребёнка: Нечаев Саватий Федорович
Бракосочетание
15.07.1958
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нечаев Александр
Отец ребёнка: Нечаев Саватий Федорович
Смерть
27.11.1969
Причина смерти: Болезнь