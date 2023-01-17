Нечаева (Пепеляева) Мария Викулова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева (Пепеляева) Мария Викулова

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Место рождения

д. Филинцов, Новопаинской волости

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Пепеляев Викул (Вукол)

Мать: Пепеляева Мавра Федосеева

д. Филинцов, Новопаинской волости
Крещение
14.07.1896
Стряпунята, Краснокамский, Пермский край
Бракосочетание
14.07.1896

Муж: Нечаев Федор (Сидоров)

Стряпунята, Краснокамский, Пермский край
Рождение ребёнка
13.09.1898

Сын: Нечаев Саватий Федорович

Отец ребёнка: Нечаев Федор (Сидоров)

д. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда
Рождение ребёнка
Около ?.12.1908

Сын: Нечаев Михаил Федоров

Отец ребёнка: Нечаев Федор (Сидоров)

Рождение ребёнка
1908

Сын: Нечаев Николай Федоров

Отец ребёнка: Нечаев Федор (Сидоров)

Трубино, Верхотурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1913

Сын: Нечаев Дмитрий Федоров

Отец ребёнка: Нечаев Федор (Сидоров)

д. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда
Смерть
Неизвестно
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