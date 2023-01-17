Нечаева (Пепеляева) Мария Викулова
Место рожденияд. Филинцов, Новопаинской волости
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: Пепеляев Викул (Вукол)
д. Филинцов, Новопаинской волости
Крещение
14.07.1896
Бракосочетание
14.07.1896
Рождение ребёнка
13.09.1898
Отец ребёнка: Нечаев Федор (Сидоров)
д. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда
Рождение ребёнка
Около ?.12.1908
Отец ребёнка: Нечаев Федор (Сидоров)
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Нечаев Федор (Сидоров)
Трубино, Верхотурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1913
Отец ребёнка: Нечаев Федор (Сидоров)
д. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда
Смерть
Неизвестно